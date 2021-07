Düsseldorf: Messerangriff im Flughafen – Eine Person verletzt

Am Düsseldorfer Flughafen ist eine Person mit einem Messer angegriffen und verletzt worden. Der Täter ist laut Medienberichten flüchtig.

Bei einem Messerangriff ist am Düsseldorfer Flughafen ein Mensch verletzt worden. Der Täter sei flüchtig und werde gemeinsam von Bundes- und Landespolizei gesucht, sagte eine Sprecherin der Bundespolizei am Dienstag. Die Tat habe sich in oder vor der Abflugebene ereignet. Das Motiv sei noch völlig unklar. Eine verletzte Person sei auf dem Weg ins Krankenhaus.

Einem Bericht dem Rheinischen Post zufolge sei es zu der Tat an einem Parkscheinautomaten im Parkhaus P12 vor dem Gebäude gekommen. Es soll sich offenbar um einen Streit unter Obdachlosen gehandelt haben.

Mehr Informationen in Kürze.