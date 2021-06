Wolfgang Schäuble: RT entspricht nicht "den Grundsätzen von Medienfreiheit"

Drei Monate vor der Bundestagswahl hat Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble vor ausländischer Einflussnahme auf den kommenden Wahlkampf und die Meinungsbildung gewarnt. Der Nachrichtenagentur dpa sage der frühere CDU-Vorsitzende, Innen- und Finanzminister:

"Die Gefahr ist relativ groß. Wir wissen, was mit Fake News alles angestellt werden kann. Und wir wissen aus der Erfahrung zurückliegender Wahlen in anderen Ländern, dass hier ein richtiger Propagandakrieg geführt wird."

Dabei sei nicht immer klar, von wem die Angriffe kämen.

Konkret nannte Schäuble, der seine Parteiämter im Zuge der CDU-Spendenaffäre vor gut zwanzig Jahren aufgeben musste, in diesem Zusammenhang auch RT. Der Bundestagspräsident sagte:

"Was mir konkret Sorgen macht, ist, dass es einen relativ großen Teil der Bevölkerung gibt, der zwar an sich gut integriert ist, aber sich – was legitim ist – teils oder überwiegend aus ausländischen Medien informiert."