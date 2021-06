Marktmanipulation? Finanzaufsicht BaFin prüft Absturz der CureVac-Aktie

Haben Insider ihr Wissen missbraucht, um sich am Kurssturz des Corona-Impfherstellers CureVac zu bereichern? Die Finanzaufsicht will dies überprüfen. Schlechte Studienergebnisse hatten den Aktienkurs abrutschen lassen. Das Unternehmen glaubt dennoch an eine Zulassung ihres Impfstoffes.