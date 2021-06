Verteidigungsministerin ermahnt Soldaten: Der gute Ruf Deutschlands steht auf dem Spiel

Soldaten der Bundeswehr sollen nicht nur in Bezug auf den Feind wachsam sein, sondern auch, was Extremismus anbelangt. Ein Panzergrenadierzug musste von einem NATO-Einsatz in Litauen abgezogen werden. Grund waren Hinweise auf rassistische Beleidigungen, sexuelle Nötigung und Gewalt.