Berlin lockert weiter: Senat hebt Maskenpflicht auf mehreren Straßen und Plätzen auf

In Berlin wird ab Freitag die Maskenpflicht gelockert. Die Lockerungen werden an bestimmten öffentlichen Plätzen im Freien wie auf den Gehwegen von Einkaufsstraßen sowie auf belebten Plätzen umgesetzt. Die Lockerung gilt jedoch nicht für öffentliche Verkehrsmittel.

Der Berliner Senat hebt die Maskenpflicht noch nicht auf, aber es gibt einige Lockerungen der Einschränkungen. Ab Freitag müssen auf den Gehwegen von Einkaufsstraßen und auf stark belebten Plätzen, für die dies bisher Pflicht war, keine Masken mehr getragen werden, außer an Orten, wo kein Mindestabstand möglich ist.

Auch im Freien, im Zoo und Tierpark besteht künftig keine Maskenpflicht mehr. Das hat der Berliner Senat am Dienstag beschlossen. Die aktuelle Infektionsschutzverordnung soll entsprechend geändert werden.

Dagegen ändert sich an der Maskenpflicht in Bussen und Bahnen nichts. In öffentlichen Verkehrsmitteln müssen weiterhin FFP2-Masken getragen werden. Details zur Maskenpflicht wird der Senat nach seiner Sitzung in einer Pressekonferenz bekannt geben. Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) hatte am Montag für eine Lockerung der Maskenpflicht im Freien plädiert, zugleich aber vor einem unvorsichtigen Vorgehen gewarnt.

(rt/dpa)