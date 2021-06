CDU-Generalsekretär Ziemiak entrüstet über Emcke-Video auf Parteitag der Grünen

In einer Gastrede auf dem Grünen-Parteitag zog die Publizistin Carolin Emcke Parallelen zwischen der Judenverfolgung und der Kritik an Klimawissenschaftlern. CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak spricht von einer "geschichtsvergessenen Entgleisung" – und steht dafür nun selbst in der Kritik.