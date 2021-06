Vergessen oder verschwiegen? Laschets fehlerbehaftete Hochschul-Lehrtätigkeit fehlt im Lebenslauf

Der CDU-Kanzlerkandidat Armin Laschet lehrte von 1999 bis 2015 an der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule Aachen (RWTH). Beim Internetauftritt seiner CDU sowie auf der Webseite von Nordrhein-Westfalens Landesregierung fehlt diese Station im Leben des Kanzlerkandidaten der Union.

Die Lehrtätigkeit Laschets an der RTWH wurde jedes Semester neu verlängert. Nachdem Noten für Klausuren verloren gegangen waren und Laschet dennoch Noten vergeben hatte, beendete er im Jahr 2015 seine Lehrtätigkeit an der RTWH Aachen.

Bei der Hochschule ist hierzu noch ein Eintrag zu finden (09.06.2015):

Über die Teilnehmerzahl an der Prüfung gab es zunächst Ungereimtheiten, da auch das Protokoll nicht auffindbar war:

"Trotz der verloren gegangenen Unterlagen übermittelte Herr Laschet am 18. Januar 2015 per E-Mail 35 Noten nach seinen Unterlagen und Notizen. Nachdem einige Zeit später auffiel, dass in der gemeldeten Notenliste mindestens eine Note fehlte, fragte die Geschäftsführerin Herrn Laschet am 21. Januar, ob sich die Anwesenheitsliste der Klausurteilnehmerinnen und -teilnehmer bei seinen Unterlagen befinde. Diese Liste hätte den Abgleich mit der gemeldeten Notenliste und damit eine Überprüfung auf Vollständigkeit ermöglicht. Am 23. Januar lieferte Herr Laschet die fehlende Note nach."