BVKJ-Pressesprecher: Impfung von Kindern auch ohne Einwilligung der Eltern möglich

Was, wenn Kinder sich ohne Einwilligung der Eltern oder ohne deren Wissen impfen lassen wollen? Jakob Maske, Pressesprecher vom Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte (BVKJ), hält das grundsätzlich für statthaft. Eine generelle Empfehlung an Ärzte will er aber nicht aussprechen.