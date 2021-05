BSH-Anordnung: Nord Stream darf zwei Kilometer Leitung in deutschen Gewässern verlegen

Die Gaspipeline Nord Stream 2 darf in Deutschland weiter verlegt werden. Das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie ordnete am Montag die sofortige Vollziehung einer Genehmigung vom 14. Januar an. Gegen den Weiterbau hatten vor allem Umweltschützer protestiert.