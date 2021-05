Nach 30 Jahren: Neues Verfahren wegen versuchten Bombenanschlags in Saarbrücken

Bundestagswahlkampf, am 19. November 1990: Vor dem Wahlkampfbüro der Linken Liste/PDS in Saarbrücken wird eine Tüte mit einem Sprengsatz entdeckt. Die alarmierte Polizei kann den Sprengsatz entschärfen. Schon bald äußert ein Kommissar den Verdacht, die Partei hätte die Bombe wohl selbst platziert, um Aufsehen zu erregen. Ein Ermittlungsverfahren verläuft im Sande.

Einer der beiden Geschäftsführer des Wahlbüros, Bernd Rausch, lässt den Fall nicht auf sich beruhen. Jahrzehnte später schreibt er das Buch "Die Bombe, die uns töten sollte" und veröffentlicht es 2020 im Selbstverlag. Mit dem Buch und alten Unterlagen wendet er sich erneut an die Generalstaatsanwaltschaft in Saarbrücken. Die leitet im März 2021 tatsächlich ein neues Verfahren ein.

Im Interview mit RT DE schildert Bernd Rausch seine Erlebnisse, seine Erfahrungen mit ermittelnden Behörden und seine Gedanken und Einschätzungen:

"Es war ein schöner Tag am 19. November 1990 in Saarbrücken. Am Abend hatten wir unser wöchentliches Plenum in unserem Wahlbüro. Es kamen mehrere glückliche Umstände zusammen, ohne die die Bombe höchstwahrscheinlich während unseres Treffens explodiert wäre. Der erste glückliche Umstand – wir säubern die Treppe am Eingang selber. Der zweite – an diesem Abend kam ein Lkw aus Berlin mit Materialien für den Wahlkampf.

Der dritte glückliche Zufall war: Der Lkw parkte in einer Nebenstraße, wo wir ihn entladen mussten. Wir brachten mit einer Sackkarre die Materialien zu unserem Eingang, wo wir uns dann bücken mussten. Beim Bücken hat meine Kollegin etwas unter der Treppe entdeckt: eine Tüte, aus der Drähte hervorsahen..."