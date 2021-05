Ethik-Kommissionsmitglied zu "Impfprivilegien": Angemessen, Beschränkungen zurückzunehmen

Im Interview erklärte der Rechtswissenschaftler, dass es seiner Meinung nach gerecht sei, dass Geimpfte ihre Grundrechte teilweise zurückerlangen. Es sei sogar eine Selbstverständlichkeit, dass einige Maßnahmen für Geimpfte nicht mehr gelten. Es sei auch kein Verstoß gegen die Gleichheit, dass man die "Gefährdungslage" im Einzelfall betrachten müsse.

Pestalozza hält es auch für angemessen, dass einige Einschränkungen wie zum Beispiel das Tragen einer Maske für Geimpfte weiterhin gelten sollten, auch wenn es eigentlich nicht notwendig sein sollte. Wenn ein vollständig Geimpfter ohne Maske unterwegs ist, könnte dies bei anderen Aufregung und Ärgernis hervorrufen. Um keine Unruhe entstehen zu lassen, hält das Mitglied der Ethik-Kommission es daher für gerechtfertigt, dass einige Maßnahmen auch für Geimpfte weiterhin gelten:

"Da muss man sich einfach vom Erscheinungsbild her, vom Verhalten her solidarisch zeigen mit dem Rest, die noch nicht an die Impfung gekommen sind."