Kramp-Karrenbauer: Mehr impfen – mehr Bundeswehr

Die Bundeswehr im Inneren ist in der Corona-Krise längst Alltag. Doch Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer will die Rolle der Armee in der Impfkampagne ausbauen. Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Schwesig fordert "mehr mobile Impfteams der Bundeswehr".