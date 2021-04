Zwei Bundeswehrsoldaten bei Unfall auf der A2 ums Leben gekommen

Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der A2 in der Nähe von Werder (Havel) in Brandenburg sind zwei Soldaten der Bundeswehr ums Leben gekommen. Die beiden Männer waren in einem Unimog unterwegs, als ein Lastzug aus noch ungeklärter Ursache in den Konvoi fuhr.