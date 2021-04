Mediziner warnen vor Alarmismus: Weniger als ein Viertel der Intensivbetten für Corona-Patienten

Führende Mediziner an deutschen Kliniken warnen vor Alarmismus im Kampf gegen Corona. Thomas Hermann Voshaar, Chefarzt der Lungenklinik Bethanien Moers, sagte der BILD-Zeitung:

"Wir sind und waren zu keiner Zeit am Rande unserer Kapazitäten."

Dieser Alarmismus der Intensivmediziner der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (DIVI) sei daher unverantwortlich und unverhältnismäßig und werde von den tatsächlichen Zahlen nicht gestützt. Voshaar sagt:

"Nicht mal ein Viertel der 22.000 Intensivbetten in Deutschland sind mit COVID-19-Patienten belegt."

Auch der Leiter der Klinik für Intensivmedizin und Notfallmedizin des Klinikums Bremen Mitte, Rolf Dembinski, befürchtet keinen Zusammenbruch des Gesundheitssystems. Dembinski relativiert die Warnungen:

Die Lage sei "angespannt, aber noch beherrschbar". Experten bringen jetzt statt der Sieben-Tage-Inzidenz die Zahl der Intensivstation-Neuaufnahmen binnen sieben Tagen als neuen Orientierungswert in die Diskussion. Die Inzidenz korreliere bereits jetzt nicht gut mit der Lage, bekräftigte der Epidemiologe Gérard Krause in einer Videokonferenz des Science Media Center (SMC).

Denn der Inzidenzwert könne Risiken sowohl über- als auch unterschätzen. Gebraucht würden mehrere Indikatoren, um die tatsächliche Lage sachgerecht abzubilden und gezielte Maßnahmen zu treffen, so der Experte vom Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung in Braunschweig.

Das RKI liefere zwar eine Vielzahl an Daten, die aber leider bei der Entscheidungsfindung nicht berücksichtigt würden, meint Krause:

"Wenn man gezwungen ist, sich auf nur einen Messwert zu beschränken – und das scheint so zu sein –, dann wäre die Zahl der Neuaufnahmen auf Intensivstationen das, was der Situation am ehesten gerecht wird."