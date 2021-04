Trotz intensiver Warnungen: Einzelhändler fühlen sich von Bundesregierung übergangen

Der Handelsverband Deutschland (HDE) warnt in einem an alle 709 Bundestagsabgeordneten gerichteten Brief vor Verschärfungen für den Einzelhandel. Hauptgeschäftsführer Stefan Genth sagte: "Für den Handel sind das gravierende, weitere zusätzliche Beschränkungen."