Impf-Kampagne, Impfpflaster oder Fake? Günther Jauch krempelt die Ärmel hoch

Bekannte Gesichter machen es vor: Ärmel hoch für eine Corona-Impfung. Auch Moderater Günther Jauch nahm an der Kampagne teil. Derzeit am Coronavirus erkrankt, konnte er am Samstag nicht ins Fernsehstudio. Unter dem Impfpflaster aber gibt es gar keinen Einstich.