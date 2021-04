"Impfluencer" starten durch: Dank PR-Kampagne sollen mehr Bürger die "Ärmel hochkrempeln"

Mit den USA und Israel kann Deutschland in Sachen Impfgeschwindigkeit nicht mithalten. Hinzu kommt eine wachsende Impfskepsis. Laut Bundesregierung soll die Impfung den Weg in die "Freiheit" ebnen. Nun gehen Promis an den Start, um an die Impfbereitschaft der Bevölkerung zu appellieren.