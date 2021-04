Nach Weigerung der EU-Kommission: Spahn plant Alleingang bei Impfbestellung von Sputnik V

Die EU-Kommission hat erklärt, dass sie keinen Vorvertrag zu Sputnik V abschließen will. Jens Spahn (CDU) will das Vakzin in Folge auch ohne Zustimmung der anderen EU-Gesundheitsminister bestellen. Markus Söder (CSU) will Sputnik V notfalls auch ohne EMA-Zulassung nach Bayern bringen.