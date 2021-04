Söder: Bayern unterzeichnet Vorvertrag für Lieferung von russischem Sputnik-Impfstoff

Bayern will noch an diesem Mittwoch einen Vorvertrag mit dem Hersteller des russischen Impfstoffes Sputnik V schließen. Das kündigte Ministerpräsident Markus Söder heute in München an. Sobald der Impfstoff von den EU-Behörden genehmigt wird, steht so dem Freistaat das Vakzin umgehend zur Verfügung. Es seien zunächst 2,5 Millionen Dosen vorbestellt worden.