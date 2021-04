Rezo legt nach und beschimpft Unionspolitiker als "Haufen inkompetenter Dullis"

Der Titel des neuen Rezo-Videos lautet: "Rezo zerstört die Corona-Politik." Online ging es am Montag. Hier nimmt er auch Bezug auf die Masken-Affäre in der CDU, welche der Partei bei den letzten Landtagswahlen Wählerstimmen kostete. Rezo beginnt mit einer Anschuldigung:

"Das ist straight-up Korruption."

Die Politik würde zur Bereicherung ausgenutzt. Man sollte daher von "Korruption" und nicht von "Lobbyismus" sprechen.

Seit Beginn der Pandemie, so mokiert Rezo, habe sich die Politik kein Ziel wirklich gesetzt.

Die Maskenpflicht sei zu spät gekommen. Dabei hätte gerade diese die Wirtschaft geschützt und Leben gerettet. Hierzu hält er sein Handy in die Kamera, darauf ist ein Posting zu sehen, welches er im März vergangenen Jahres verbreitet hatte, in dem er sich für die Maskenpflicht aussprach. Etwas, was Leute wie er in seiner Freizeit machten, obwohl dies die Arbeit von Politikern sein sollte.

Er zitiert Horst Seehofer, der auf die Frage, warum er sich nicht mit dem Problem-Impfstoff AstraZeneca impfen lassen würde, antwortete:

"Ich will mich nicht bevormunden lassen."

Das hält Rezo für menschenfeindlich. Auch der Appell des Ministerpräsidenten von Sachsen Michael Kretschmer an die Eigenverantwortung der Bürger angesichts steigender Zahlen verleitet den YouTuber zu Kritik und er vergleicht diesen mit dem Straßenverkehr. Es sei das Gleiche, als würde man auf Verkehrsregeln verzichten und stattdessen an die Eigenverantwortung der Bürger appelliere.

Es handle sich bei den Unionspolitikern um einen "Haufen inkompetenter Dullis", die wissenschaftsfeindlich seien. Sätze von Politikern wie "Wir haben die Krise unterschätzt" zeugten nur von der Untauglichkeit der Politiker. Eine Krise, in der die Superreichen durch Steuergelder nur noch reicher würden.

