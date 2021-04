Grüne Jugend: Koalition mit der CDU ist "fatal" und "ein Schlag ins Gesicht"

In Baden-Württemberg deutet sich die Fortsetzung der grün-schwarzen Koalition an. Die Grüne Jugend ist empört über den Bruch von Wahlversprechen und spricht von einem "Schlag ins Gesicht für alle, die in den letzten Monaten Wahlkampf für den Wechsel gemacht haben".