Impfkampagne: Tierärzte wollen bei Corona-Schutzimpfung einspringen

Die Tierärzte fordern die Regierung auf, sie in die Impfkampagne einzubinden. Sollten bald tatsächlich Corona-Vakzine in großer Menge eintreffen, werde jede Hilfe benötigt. In den USA impften Tierärzte wie selbstverständlich mit, betont der Präsident des Bundesverbands.