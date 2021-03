Ministerpräsident Kretschmer besorgt über "Auseinandergehen von Politik und Bürgern"

Sachsens Ministerpräsident hat in einem Interview offen über die aus seiner Sicht begangenen Fehler in der Corona-Politik sowie den Frust in der Bevölkerung gesprochen. Zudem sprach er sich dagegen aus, Schuldzuweisungen zu machen. Es gebe eine gemeinsame Verantwortung.