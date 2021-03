LIVE: Massiver Polizeieinsatz bei Räumung der linken Szenenkneipe "Meuterei" in Berlin

Mit rund 1.100 Polizisten will die Stadt Berlin dafür sorgen, dass die Räumung der linken Szenenkneipe "Meuterei" reibungslos über die Bühne geht. Bereits in den frühen Morgenstunden zogen etwa 400 Demonstranten durch den Bezirk Kreuzberg, um gegen die Räumung zu protestieren.

Die Kneipe muss geräumt werde, nachdem der Mietvertrag ausgelaufen war. Die linke Szene kündigte daraufhin "dezentrale Widerstandsaktionen" im Netz an. In der Nacht zündeten Unbekannte in unterschiedlichen Bezirken der Hauptstadt teure Fahrzeuge an, wie die Polizei mitteilte. Nach dem morgendlichen Protestmarsch von rund 400 Demonstranten, sollen am Donnerstag noch zwölf weitere Demonstrationen stattfinden, wie eine Polizeisprecherin mitteilte.

RT DE ist live vor Ort und berichtet über die Entwicklung.