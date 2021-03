Stippvisite von Kurz in Berlin: Nicht auf der Agenda von Angela Merkel

Der österreichische Bundeskanzler Sebastian Kurz ist am Donnerstag in Berlin. Ziel seiner Gespräche mit deutschen Politikern ist die Rückkehr zur Reisefreiheit in Europa, die durch die Corona-Krise nicht mehr gegeben ist. Angela Merkel ist terminlich verhindert.