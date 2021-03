LIVE-Ticker zu Landtagswahlen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz: Prognosen und Reaktionen

Das Superwahljahr 2021 hat begonnen. In Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz werden am heutigen Sonntag neue Landtage gewählt. Die amtierenden Ministerpräsidenten haben gute Chancen für eine Wiederwahl. Die aktuellen Koalitionspartner könnten aber wechseln.

Mit den Landtagswahlen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz hat am Sonntag das Superwahljahr 2021 begonnen. Seit 8.00 Uhr sind die Wahllokale in beiden Ländern geöffnet, sie schließen um 18.00 Uhr. Es gelten besondere Hygiene- und Abstandsregeln. Viele Menschen haben bereits die Möglichkeit zur Briefwahl genutzt. In beiden Ländern zeichnen sich Siege der Amtsinhaber Winfried Kretschmann (Grüne) sowie Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) ab. Die CDU könnte vor dem Hintergrund der aktuellen Korruptionsaffäre historisch schlechte Wahlergebnisse einfahren. RT DE begleitet die Wahlen mit einem Live-Ticker.