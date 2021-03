"Zu schwach für dritte Welle" – Lauterbach jetzt für Ende des Lockdowns, aber ...

Da die Gesellschaft es so wolle, führt für Karl Lauterbach kein Weg mehr an Lockerungen der Corona-Maßnahmen vorbei. Ein Dilemma, denn die dritte Welle aufgrund der Mutation B.1.1.7 breite sich weiter aus, so der SPD-Gesundheitsexperte. Einziger Ausweg seien daher großflächige Antigentests.