Hessen: Bundeswehrsoldat wegen illegalen Waffenbesitzes und rechtsextremer Äußerungen festgenommen

Am Wochenende hat die hessische Polizei einen Bundeswehrsoldaten und seine zwei Verwandten festgenommen. Den Männern wird zur Last gelegt, "illegal Waffen und Munition gehortet und sich in rechtsextremer Weise geäußert zu haben", heißt es in einer Pressemitteilung.