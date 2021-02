Sachsens Ministerpräsident Kretschmer schließt Impfpflicht nicht mehr aus

Kommt nach direkten und indirekten Anreizen zum Impfen in Deutschland auch eine formelle Impfpflicht? Wenigstens Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer will so etwas für die Zukunft nicht mehr ausschließen. Im vergangenen Jahr klang das bei ihm noch anders.