Epidemiologe Friedrich Pürner: "Klärt die Leute gut auf, die ihr impft"

Der Epidemiologe und Facharzt für öffentliches Gesundheitswesen Dr. Friedrich Pürner war Leiter des Gesundheitsamtes in Aichach-Friedberg bei Augsburg. Nachdem er sich bereits im vergangenen Herbst zu einigen Punkten der Coronapolitik kritisch geäußert hatte, folgte ein unfreiwilliger beruflicher Wechsel zum Landesinstitut für Gesundheit in Oberschleißheim.

Dabei ist Pürner alles andere als ein Corona-Leugner. Vielmehr übt er aus fachlicher Sicht Kritik am Umgang mit dem Virus. So sieht er beispielsweise für das offizielle Narrativ einer "dritten Welle" keine hinreichende Basis. Gegenüber RT DE sagte er:

"Man muss wissen, dass die Grippewelle genau definiert ist. (…) Bei Corona haben wir das nicht. Wir testen die Menschen und die positiven Labormeldungen werden aufsummiert. Insofern gibt es keine klare Definition, was eine Welle ist bezüglich Corona. (…) Man kann ein paar wenige Fälle grafisch wunderbar mit einer Welle darstellen. Ich mag das Wort 'Welle' nicht. Das hat so etwas Dramatisches und verängstigt nur die Menschen."

Auch das stete Warnen vor immer neuen Virusmutationen macht Pürner nicht mit. Stattdessen sei es eigentlich ein gutes Zeichen, wenn Viren mutieren. Sie würden dadurch in der Regel zwar ansteckender, verlören aber auch an Gefährlichkeit. "Das wird uns aber helfen, dass die Pandemie schneller beendet ist.", führt er aus. Besonders problematisch sieht der Mediziner das Fokussieren auf sogenannte Inzidenzwerte, wenn es darum geht, über die Fortsetzung von Lockdowns zu befinden. Pürner führt aus:

"Das ist ja ein politischer Wert. Das Wort selbst gab es auch vor Corona noch nicht. (…) Von diesem Wert kann man schlicht und ergreifend nichts ableiten. (...) Wenn wir sagen, 50 pro 100.000, dann bedeutet das ja nur, dass wir 50 positive Meldungen bekommen (…) pro 100.000 Einwohner. Wir wissen aber nicht, ob diese 50 Positiven nun wirklich krank sind und wie stark krank sie sind. Also haben wir überhaupt keine Aussage, inwieweit das Gesundheitssystem belastet wird, ob diese Personen symptomatisch sind. Also, diese Inzidenzgrenzen an sich bringen relativ wenig."