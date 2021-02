Jena: 13-jähriges Mädchen im Zug 40 Minuten lang missbraucht

Wieder kam es am helllichten Tag mitten in Deutschland zu einem furchtbaren Übergriff auf ein junges Mädchen mitten in einem Regionalzug bei Weimar. Angeblich hat ein 32-jähriger deutscher Staatsbürger sie 40 Minuten lang missbraucht. Die Polizei sucht jetzt Zeugen.

Die Polizei hat am Freitag einen verdächtigen 32-Jährigen gefasst, der eine 13-jährige Mädchen 40 Minuten lang in einem Zug missbraucht haben soll. Er war den Beamten schon in der Vergangenheit wegen verschiedener Eigentumsdelikte aufgefallen.

Das Mädchen aus Weimar war am Montagnachmittag gegen 16.19 Uhr am Berkaer Bahnhof in einen Regionalzug eingestiegen, um eine Freundin zu besuchen. Kurz nach der Abfahrt Richtung Kranichfeld ging der mutmaßliche Täter aus einer aggressiv auftretenden Gruppe junger Männer auf das junge Mädchen zu. Dann fing er nach Aussagen der Polizei an, das Mädchen 40 Minuten lang zu missbrauchen. Die Kripo Weimar gab dazu bekannt: "Während der Zugfahrt wurde das Mädchen Opfer einer Straftat von erheblicher Bedeutung." Zur genauen Verifizierung des Tatgeschehens sucht die Polizei nun dringend nach Zeugen.

Nach dem Übergriff auf ein 13-jähriges Mädchen am 15.02.2021 in der #Ilmtalbahn von #Berka Richtung #Kranichfeld haben wir einen Tatverdächtigen ermittelt. Der polizeibekannte Mann aus Deutschland rückt nun immer weiter in den Fokus unserer Ermittlungen. pic.twitter.com/BG5ClFuzJx — Polizei Thüringen (@Polizei_Thuer) February 19, 2021

"Wer ist ebenfalls mit der Ilmtalbahn, am 15.2.2021 ab 16:19 Uhr, in Richtung Kranichfeld bzw. ab 17:04 Uhr von Kranichfeld in Richtung Weimar gefahren? Wer kann Hinweise zum Tatgeschehen oder Täter machen?" Hinweise sollten bitte unter der Telefonnummer 03641-81 1504 an die Landespolizeiinspektion Jena gehen.

Am Freitag zog sich die Schlinge noch enger zusammen. Wie die Kripo Jena mitteilte, hatte der Mann gestanden und die ihm zur Last gelegten Vorwürfe zugegeben. Der 32-Jährige wurde vorläufig festgenommen und wartet nun auf seine Haftvorführung, bei der ein Richter über den weiteren Verlauf entscheiden wird.

