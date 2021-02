"Desaster im Dutzend": Zwölf der unnötigsten Fernstraßenprojekte Deutschlands?

In einem Interview mit RT DE stand uns der Sprecher des BUND, Arbeitskreis Verkehr, Dr. Werner Reh, Rede und Antwort:

RT DE: In der Studie wird behauptet, dass die Kosten zu niedrig angesetzt seien, dass europäisches Umweltrecht ausgehebelt werde sowie eine faire Beteiligung der Öffentlichkeit und die Prüfung von möglichen Alternativen verweigert werden. Warum ist es Ihrer Meinung nach dazu gekommen?



"Es ist ein Klassiker, dass bei Verkehrsinfrastrukturprojekten zu niedrige Kosten und zu hohe Nutzen angesetzt werden, um gute Nutzen-Kosten-Ergebnisse zu erzielen und dadurch Geld aus dem Bundeshaushalt zu bekommen. Studien von Prof. Bent Flyvbjerg, der vom 'Survival of the Unfittest' spricht, und von Prof. Werner Rothengatter, der von 'Megarisks' großer Infrastrukturprojekte spricht, haben diese Fehlentwicklungen schon lange wissenschaftlich beschrieben. Die Kosten wurden in Deutschland nicht ausreichend kontrolliert – in Dänemark macht man das intensiv und verlangt das Einholen von Bauangeboten, bevor dann das Parlament überhaupt erst über den Bau der Projekte entscheidet. Natürlich kann ich bei 1.360 als 'Bedarf' anerkannten Projekten keine echte Kontrolle ausüben. Die GroKo-Bundesregierung, insbesondere das BMVI [das Bundesverkehrsministerium; Anm. d. Red.], nutzte die Nutzen-Kosten-Analyse nicht, um die Projekte auf die wichtigsten zu konzentrieren (was möglich wäre), sondern um einen Straßenbau-Maximalplan zu generieren. Die Methoden sind im Hintergrundartikel der DiD-Broschüre beschrieben. Die rechtliche Vorgabe, Alternativen 'zu ermitteln, zu beschreiben und zu bewerten' wird, nicht angewendet. Straßenbau wird alternativlos durchgesetzt, die vorgeschriebenen Öffentlichkeitsbeteiligungen sind Pseudobeteiligungen (nicht ergebnisoffen, nicht fair, nicht inklusiv). Anders und positiv dagegen die DBG AG mir ihren Dialogformen."