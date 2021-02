Verletzte nach Explosion in Neckarsulmer Lidl-Zentrale

In der Zentrale der Lidl & Co GmbH soll es nach einem Bericht der Heilbronner Stimme am Mittwochnachmittag eine Explosion gegeben haben. Dabei wurden drei Mitarbeiter verletzt, einer davon schwer. Es soll sich offenbar um eine Briefbombe handeln.

Der Bereich um die Lidl-Zentrale wurde nun großflächig abgesperrt. Vor Ort sind Polizei, viele Einsatzkräfte und ein Rettungshubschrauber im Einsatz, das Gebäude wurde evakuiert. Insgesamt hielten sich etwa einhundert Personen darin auf. Seelsorger kümmern sich vor Ort um die Betroffenen. Auch die Kriminalpolizei ist im Einsatz. Nach unbestätigten Meldungen sollen vor kurzem auch Spezialkräfte wie Entschärfer angerückt sein.

Bereits am Dienstag soll es in der Warenannahme eines Getränkeherstellers in Eppelheim im Rhein-Neckar-Kreis zu einer Explosion gekommen sein, die durch ein verdächtiges Paket ausgelöst wurde. Bisher ist jedoch noch nicht bekannt, ob ein Tatzusammenhang besteht.

