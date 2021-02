Messerattacke in Hannover: Mann greift wahllos Passanten an – zwei Verletzte

In Hannover wurden am Sonntag mehrere Menschen von einem Mann mit einem Messer attackiert. Zwei Männer wurden verletzt, einer von ihnen lebensgefährlich. Der Angreifer flüchtete zunächst, konnte aber von der Polizei gefasst werden. Noch sind viele Fragen offen.

Brutale Attacke in Hannover: Im Stadtteil List hatte am Sonntagmittag ein Mann mit einem Messer mehrere Menschen angegriffen. Nach Angaben der Polizei wurde zunächst gegen 12:20 Uhr ein 30-jähriger Mann hinterrücks attackiert, als er gerade dabei war, sein abgestelltes Auto von Eis und Schnee zu befreien. Der 40 Jahre alte Tatverdächtige habe dem Mann unvermittelt mit einem Messer in den Rücken gestochen. Durch laute Rufe habe die Freundin des 30-Jährigen ihren Partner und weitere umstehende Menschen dazu gebracht, wegzulaufen, heißt es weiter in einer Mitteilung der Polizei.

Die Frau und der 30-Jährige konnten in einen Hinterhof flüchten. Derweil attackierte der 40-jährige Tatverdächtige einen weiteren Mann. Der 59-Jährige wurde durch den Messerstich schwer verletzt. Beide Männer kamen zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus. Bei dem 30-Jährigen bestand Lebensgefahr, teilte die Polizei mit. Seine Partnerin blieb unverletzt.

Der mutmaßliche Angreifer konnte zunächst flüchten, wurde aber von der Polizei gefasst und aufs Revier gebracht. Dort soll er Widerstand geleistet haben. Auch die mutmaßliche Tatwaffe sei nach Polizeiangaben gefunden und sichergestellt worden.

Noch sind viele Fragen offen. Nach Angaben der Polizei seien ein Atemalkohol- und auch ein Drogentest negativ ausgefallen. Dem 40-Jährigen werde in beiden Fällen versuchte Tötung vorgeworfen. Voraussichtlich am Montag werde er einem Haftrichter vorgeführt.

