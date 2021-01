Amtsgericht Weimar: Corona-Kontaktverbote in Thüringen sind verfassungswidrig

Das Weimarer Amtsgericht hat in einem Urteil am Mittwoch das allgemeine Kontaktverbot, das die Corona-Verordnung des Bundeslandes vorsieht, die im Frühjahr letzten Jahres eingeführt wurde, für verfassungswidrig erklärt. Das Gerichtsurteil (Aktenzeichen 6 OWi - 523 Js 202518/20) fiel im Rahmen eines Bußgeldverfahrens.

Ende April 2020 hatte sich eine Person zusammen mit sieben weiteren Personen im Hof eines Wohnhauses in Weimar zu einer Geburtstagsfeier getroffen. Dies verstieß jedoch gegen die zum Zeitpunkt der Feier bereits in Kraft getretene Verordnung, die nur den gemeinsamen Aufenthalt mit einer weiteren haushaltsfremden Person erlaubt.

Ein halbes Jahr nach der besagten Feier hatte die Stadtverwaltung ein Bußgeld gegen die Person verhängt. Das Amtsgericht hob den Bußgeldbescheid mit der Begründung auf, dass "die tief in die Grundrechte eingreifenden Regelungen von der gesetzlichen Ermächtigungsgrundlage im Infektionsschutzgesetz nicht gedeckt" sei.

Das Amtsgericht erklärte, dass es keine "epidemische Lage von nationaler Tragweite" gegeben habe, obgleich der Bundestag dies Ende März festgestellt hatte:

"Am 18.04.2020, dem Tag des Erlasses der (Thüringer Corona-Verordnung bestand) weder in Deutschland im Ganzen betrachtet noch in Thüringen eine epidemische Lage bestand, angesichts derer es ohne die Ergreifung von einschneidenden Maßnahmen durch die Exekutive unter Rückgriff auf die infektionsschutzrechtliche Generalklausel bzw. die (den Anforderungen der Wesentlichkeitslehre ebenfalls nicht genügenden) Spezialermächtigungen des § 28 Abs. 1 S. 2 IfSG zu 'nicht mehr vertretbaren Schutzlücken' gekommen wäre."