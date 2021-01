BioNTech-Lieferprobleme: Nordrhein-Westfalen verschiebt Impfungen

In Nordrhein-Westfalen beginnen die Coronona-Impfungen erst am 8. Februar. Der Grund ist die verzögerte Lieferung des BioNTech-Impfstoffs. Auch in den Krankenhäusern von NRW führen die Lieferprobleme zu einem Verzug des Impfstarts.