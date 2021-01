Karl Lauterbach über die "neue Pandemie": Angst vor Corona-Mutationen und der Mega-Lockdown

In einer Online-Pressekonferenz hat der SPD-Abgeordnete Prof. Dr. Dr. Karl Lauterbach darüber gesprochen, was Deutschland seiner Meinung nach in den nächsten Monaten in Sachen Corona erwartet. RT DE wollte wissen, wie er die Schäden und Langzeitfolgen des Lockdowns bewertet.