"Röttgen ist viel mehr als nur ein Außenseiter" – CDU-Abgeordneter Heinrich zur Vorsitzwahl

Der CDU-Bundestagsabgeordnete Frank Heinrich sieht bei allen drei Kandidaten Potential. Auf die Frage, was die Kandidaten voneinander unterscheide, antwortete Heinrich:

Friedrich Merz habe die Fraktion geleitet, er habe sich mit Kompetenzen im Finanz- und Wirtschaftsbereich ausgezeichnet. Norbert Röttgen verfüge über Regierungserfahrung, "gerade zur Zeit, als die Energiewende anstand", so Heinrich. Und Armin Laschet führe das größte deutsche Bundesland.

"Herr Röttgen steht sehr stark – das hat er auch mit Herrn Laschet gemein – für Internationalität. Laschet, was das Europäische Parlament angeht, was die Ausschüsse im Bundestag angeht. Herr Röttgen hat sich einen sehr guten Namen gerade in diesem Jahr in außenpolitischen Themen gemacht."