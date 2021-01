Nord Stream 2 prüft Weiterbau - Genehmigung aus Deutschland und Dänemark erhalten

Die Nord Stream 2 AG plant, im ersten Halbjahr 2021 grundlegende Bauarbeiten an einem der zwei Röhren der Ostsee-Pipeline abzuschließen, trotz aller US-Sanktionen. Das zuständige Bundesamt in Deutschland genehmigte am Freitag den Weiterbau der Gaspipeline in deutschen Gewässern.