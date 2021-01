Ausnahmezustand im Nürnberger Krematorium: Leichen stapeln sich in externen Kühlcontainern​

Im Corona-Hotspot Nürnberg steht das Krematorium vor seiner Belastungsgrenze. Die Aufbewahrung der vielen Verstorbenen stellt sich als eine Herausforderung dar. Auch die Mitarbeiter sind am Limit. Die maximale Belastungsgrenze von fünfzig Bestattungen am Tag ist schon längst überschritten.

Das Krematorium arbeitet derzeit mit einem Dreischichtsystem. Weil die internen Lagerräume nicht mehr ausreichen, mussten neue Lagerkapazitäten geschafft werden. Fünf externen Kühlcontainern sollen nun die Engpässe des Überlaufs entlasten.

Auch die Verbrennungskapazitäten des Krematoriums sind wegen der Corona-Pandemie, der winterbedingten erhöhten Sterblichkeit sowie des Rückstaus aufgrund der Feiertage am Limit. Angesichts aktueller Einschränkungen bei Erdbestattungen entscheiden sich viele Angehörige für Feuerbestattungen.

Aufgrund des hohen Inzidenzwertes in Nürnberg gelten dort derzeit die schärfsten Corona-Regeln im bayerischen Bundesland: unter anderem Maskenpflicht in bestimmten Stadtbezirken, Ausgangsbeschränkungen am Tag, Ausgangssperren in der Nacht und eine Bewegungsgrenze von 15 Kilometern.

