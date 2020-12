Bundesregierung: 475 untergetauchte Rechtsextremisten auf der Fahndungsliste

Die Zahl der in Deutschland per Haftbefehl gesuchten Rechtsextremisten ist in den vergangenen Jahren auf 475 gestiegen. Die Angaben basieren auf einer Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der Linken im Bundestag. Einige Gesuchte sind im Ausland untergetaucht.