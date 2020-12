“Das ist der Beginn vom Ende der Pandemie!“ – Ministerpräsident Winfried Kretschmann

Am Sonntag haben in Deutschland die Impfungen gegen das Coronavirus offiziell begonnen. Die ersten, die sich nach der Priorisierungsliste impfen lassen können, sind vor allem ältere Menschen in Pflegeheimen. Alle über 80 Jahren gehören zur ersten Gruppe. Ihnen wird eine sehr hohe Priorität zugeschrieben. Die Gruppe umfasst außerdem Heimbewohner, den Rettungsdienst, Pflegekräfte sowie Beschäftigte in Notaufnahmen, COVID-19-Stationen und in medizinischen Einrichtungen mit engem Kontakt zu Risikogruppen.