Merkel überholt: Jens Spahn laut Umfrage beliebtester Politiker Deutschlands

Der beliebteste Politiker in Deutschland ist einer aktuellen Umfrage zufolge Jens Spahn. Damit hat der Gesundheitsminister die Kanzlerin – zumindest in der Beliebtheit – entthront. Dabei konnte auch Angela Merkel während der Corona-Krise ihre Beliebtheitswerte steigern.

Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) ist einer aktuellen Umfrage zufolge der beliebteste Politiker Deutschlands. Damit überholte Spahn in der Popularität Kanzlerin Angela Merkel. Laut der repräsentativen Umfrage des Marktforschungsunternehmens Kantar für die Bild am Sonntag hoffen 52 Prozent der Menschen in Deutschland auf eine "möglichst große Wirkung" des Ministers in der Politik für das kommende Jahr.

Spahn liegt demnach nun einen Prozentpunkt vor Merkel, deren Beliebtheit während der Corona-Krise ebenfalls anstieg – um 11 Prozentpunkte. Im vergangenen Jahr war sie die beliebteste Politikerin Deutschlands. Auch Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) sowie Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) konnten seit Pandemie-Beginn in den Beliebtheitswerten zulegen, Söder sogar um satte 15 Prozentpunkte.

Besonders beliebt ist Spahn bei den Frauen: 66 Prozent der befragten Frauen (und nur 38 Prozent der Männer) wünschen sich 2021 einen möglichst großen politischen Einfluss des Gesundheitsministers.

"Krisenzeiten sind Regierungszeiten", erklärt der Meinungsforscher Schneider-Haase gegenüber Bild das Phänomen. "Die Große Koalition wird in diesem Jahr deutlich besser bewertet als in den Jahren zuvor. Das strahlt auf die persönlichen Beliebtheitswerte der Kanzlerin und ihrer Minister ab."

Solange die Politik der Bundesregierung auf so große Zustimmung stoße, seien Spahn, Merkel, Söder und Scholz "schwer von den ersten Plätzen zu verdrängen".

Kantar befragte am 18. Dezember 505 repräsentativ ausgewählte Personen. Zur Auswahl standen insgesamt 18 Politiker und die Frage lautete: "Von welchem der folgenden Politiker wünschen Sie sich im kommenden Jahr 2021 eine möglichst große Wirkung in der deutschen Politik?"

