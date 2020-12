Corona-Impfkampagne in Deutschland beginnt am Sonntag – Lockdown-Lockerungen trotzdem nicht in Sicht

Am Sonntag soll in Deutschland die Impfkampagne gegen das Coronavirus starten. Einen Tag zuvor werden die Impfstoffe dafür geliefert. Doch Mediziner warnen vor verfrühten Hoffnungen: Es könne noch lange dauern, bis eine ausreichende Menge an Dosen verbreicht wird.

Quelle: www.globallookpress.com © Heiko Becker via www.imago-images.de