Umfrage: Corona-Impfbereitschaft sinkt und ist am niedrigsten unter dem Gesundheitspersonal

Zwar könnte bald ein Corona-Impfstoff in der EU zugelassen werden, aber die Impfbereitschaft in Deutschland fällt laut einer Umfrage immer geringer aus. Am niedrigsten ist die Impfbereitschaft ausgerechnet unter Menschen, die in Gesundheitsberufen arbeiten.