Mitglied des Ethikrats droht Impfverweigerern: Ohne Spritze kein Beatmungsgerät

Am Freitag gab Bundesgesundheitsminister Jens Spahn den Impfplan bekannt. Planmäßig soll ab dem 27. Dezember geimpft werden. Eine direkte Impfpflicht gibt es nicht. Im Gespräch ist jedoch ein "indirekter Druck" für manche Berufsgruppen. Laut Forsa-Umfrage wollen 43 Prozent der Deutschen zunächst abwarten, bevor sie sich mit dem Vakzin der Herstellerfirmen Pfizer und Biontech impfen lassen wollen. Zu groß ist die Sorge vor Nebenwirkungen. Für viele ging die Genehmigung des Impfstoffes zu schnell voran.

Der Humangenetiker und Mitglied des Ethikrats Dr. Wolfram Henn schrieb nun einen an die Impfverweigerer adressierten Brief:

Wer partout das Impfen verweigern will, der sollte, bitte schön, auch ständig ein Dokument bei sich tragen mit der Aufschrift: Ich will nicht geimpft werden! Ich will den Schutz vor der Krankheit anderen überlassen! Ich will, wenn ich krank werde, mein Intensivbett und mein Beatmungsgerät anderen überlassen.