Gesundheitsexperten warnen vor kurzfristigen, aber heftigen Nebenwirkungen einer Corona-Impfung

Für viele Menschen dürfte die Vorstellung, sich mit einem im Rekordtempo entwickelten Impfstoff impfen zu lassen, durch das fremdes Erbgut in den eigenen Körper geschleust wird, eher ziemlich unangenehm sein. Anja Karliczek (CDU), Bundesministerin für Bildung und Forschung, betonte zwar, dass der Impfstoff sicher sei und "sich niemand Sorgen machen" müsse. Einige Mediziner äußerten sich hingegen kritischer: Man könne naturgemäß noch nichts über die langfristigen Nebenwirkungen wissen. Abgesehen davon wiesen kürzlich Gesundheitsexperten im Fachmagazin Science darauf hin, dass man die "Impfwilligen" über die nicht lange anhaltenden, aber teilweise heftigen Nebenwirkungen aufklären müsse.

Diese Warnungen werden nun laut, nachdem sowohl Moderna als auch Pfizer zusammen mit BioNTech bekannt gaben, dass ihre mRNA-Impfstoffe in Tests mit Zehntausenden von Menschen eine Wirksamkeit von 95 Prozent erreicht hatten. Den Pressemitteilungen der Unternehmen zufolge soll es keine ernsthaften Sicherheitsbedenken geben.

Bei den neuen Impfstoffen wird zwar tatsächlich fremdes Erbgut in den Körper "eingeschleust", und zwar sogenannte Boten-Ribonukleinsäuren oder mRNA, die den Bauplan für das sogenannte Spike-Protein des Coronavirus enthält. In den Ribosomen, den "Proteinfabriken" der menschlichen Zellen, wird dann das Protein aus der Hülle des Virus hergestellt. Dieses ist für den menschlichen Körper ungefährlich, regt das Immunsystem aber zur Produktion von Antikörpern gegen das Coronavirus an.

Die Gefahr, dass sich die mRNA in die menschliche DNA integriert, besteht jedoch nicht, da die DNA isoliert im Zellkern liegt und die RNA nicht über längere Zeit stabil ist. Außerdem sind DNA und RNA aufgrund ihrer chemischen Unterschiede nicht kompatibel. Es gibt jedoch ein theoretisches Restrisiko, etwa dann, wenn man sich außerdem mit Retroviren wie Hepatitis B oder HIV infiziert hat. Diese Viren nutzen nämlich ein Enzym namens reverse Transkriptase, die die RNA in DNA umschreiben kann. Bisher wurde dies allerdings noch nie für die Boten-RNA beobachtet. Auch vom Paul-Ehrlich-Institut, das für die Impfstoffzulassung in Deutschland zuständig ist, heißt es:

"Es gibt auch keinen Hinweis darauf, dass die von den Körperzellen nach der Impfung aufgenommen mRNA in DNA umgeschrieben wird."

Allerdings gibt es einige Nebenwirkungen, die möglicherweise nicht direkt mit der einsetzenden Immunreaktion im Zusammenhang stehen, sondern mit dem "Träger" der mRNA, winzigen Tröpfchen aus fettähnlichen Substanzen, sogenannten liposome Nanopartikeln, die dafür sorgen sollen, dass der Impfstoff ohne größere Verluste in die Zellen geschleust wird.

Doch diese "Träger" könnten laut Science für einige schwere, wenn auch nicht lange anhaltenden Nebenwirkungen der Impfung verantwortlich sein. Die meisten Menschen werden die schweren Nebenwirkungen, also solchen, die das tägliche Leben beeinträchtigen, verschont werden. Dennoch entwickelten unter zwei Prozent der Impfstoff-Empfänger von Pfizer und Moderna schweres Fieber von 39° C bis 40° C. Da die Unternehmen, falls sie bis zum Ende des Jahres die erforderlichen Genehmigungen erhalten, Impfdosen für bis zu 35 Millionen Menschen weltweit bereitstellen wollen, könnten bis zu 700.000 Menschen davon betroffen sein.

Andere Nebenwirkungen werden wahrscheinlich noch mehr Menschen betreffen: Zu den anderen "schweren" Nebenwirkungen zählten Müdigkeit bei 9,7 Prozent der Teilnehmer, Muskelschmerzen bei 8,9 Prozent, Gelenkschmerzen bei 5,2 Prozent und Kopfschmerzen bei 4,5 Prozent. In der Impfstoffstudie von Pfizer und BioNTech zählten Müdigkeit (3,8 Prozent) und Kopfschmerzen (zwei Prozent) zu den Nebenwirkungen. Arnold Monto, Epidemiologe an der University of Michigan, erklärte, dass diese heftigen Reaktionen auf die Impfungen häufiger auftraten als etwa bei normalen Grippeimpfungen:

"Dies ist eine höhere Reaktogenität, als bei den meisten Grippeimpfstoffen, selbst bei hoch dosierten, üblich ist.

Diese Nebenwirkungen könnten nicht nur ein Effekt der einsetzenden Immunantwort oder der mRNA sein, sondern möglicherweise auch eine Reaktion des Körpers auf die Nanopartikel. In der Vergangenheit gab es bereits Tierversuche, die belegen, dass liposome Nanopartikel Entzündungsprozesse hervorrufen können. Drew Weissman, ein Immunologe an der Universität von Pennsylvania, erklärte dazu:

"Wir vermuten, dass die Lipid-Nanopartikel die Reaktogenität verursachen, weil Lipid-Nanopartikel ohne mRNA in ihnen dasselbe bei Tieren tun. Wir sehen im Muskel die Produktion von Entzündungsmediatoren, die Schmerzen, Rötungen um die Einstichstelle, Schwellungen, Fieber, grippeähnliche Symptome und ähnliches verursachen."

Laut Bernice Hausman, Expertin für Impfstoff-Kontroversen an der Pennsylvania State University, müssen die Impfungen deshalb möglichst transparent sein: Man müsse die Impfwilligen auch darauf hinweisen, welche schweren Nebenwirkungen auftreten können. Nur so wäre es durch Impfungen möglich, die Corona-Krise zu besiegen.

In der Kritik steht außerdem, dass die Langzeitfolgen eines Corona-Impfstoffs in so kurzer Zeit nicht erforscht werden können. So sagte Stefan Schmidt-Trotzschke, Vorstand des Vereins "Ärzte für individuelle Impfentscheidung", im Interview mit dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, dass umfangreiche Langzeitstudien fehlen. Er kritisierte weiterhin, dass die Ergebnisse der Tests per Pressemitteilungen übermittelt werden, während die eigentlichen Studien für die Öffentlichkeit derzeit nicht einsehbar seien.

Wenn man in dieser "lückenhaften Datenlage" Millionen von Menschen impfe, komme dies "einem Großexperiment gleich". Außerdem sei noch unklar, wie gut die Schutzwirkung des Impfstoffs bei der Risikogruppe ist und wie lange die Immunität anhält.

Es wäre auch nicht das erste Mal, dass man bei einer Impfung erst langfristig seltene, dafür aber schwerwiegende Nebenwirkungen feststellt. Im Jahr 2009 wurde der Impfstoff Pandremix gegen weltweit gegen die weltweit grassierende Schweinegrippe eingesetzt. Insbesondere in Schweden und Finnland kam es jedoch kurz darauf zu immer mehr Fällen von Narkolepsie bei Kindern, die vermutlich durch den Impfstoff und dem beigemischten Wirkverstärker, dem Adjuvans AS03, hervorgerufen wurde.

Mehr zum Thema - Scheu vor Coronavirus-Impfungen in Schweden: Erinnerungen an lebenslang geschädigte Kinder