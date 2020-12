Männer, aufgepasst: Lauterbach warnt vor Potenzproblemen als COVID-Komplikation

(1) Eine sehr deutliche Verschärfung ist mE schnellstens in ganz Deutschland notwendig. Wir fangen an, uns an fast 500 Tote am Tag zu gewöhnen, das sind aber vermeidbare Einzelschicksale. Bis Ende Januar 25.000 Tote, einfach viel zu viel, unverantwortbar. https://t.co/5ffIRnp4vb