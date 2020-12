Grünes Licht für weitere Abholzung: Tesla darf in Brandenburg roden

Rund 82,8 Hektar Wald werden der neuen Tesla-Gigafabrik in Grünheide in Brandenburg weichen. Am Montag wurde hierfür die Genehmigung erteilt. In Grünheide sollen neben Elektroautos Batterien entstehen. In Berlin wird Elon Musk am 1. Dezember mit dem Axel-Springer-Award ausgezeichnet.