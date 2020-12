Hunderte Landwirte protestieren gegen Billigpreise in Lidl-Supermärkten

Hunderte Bauern umfuhren am Sonntagabend Polizeisperren und blockierten mit ihren Traktoren das Zentrallager des Discounters Lidl in Cloppenburg. Nach Angaben der Polizei waren am Montagmorgen immer noch rund 400 Landwirte mit 300 Traktoren vor Ort.